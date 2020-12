Samstag ist Shoppen angesagt

Gescher (js). Am kommenden Samstag (12. 12.) ist Shoppen angesagt. Die Innenstadt-Geschäfte haben sich auf eine Öffnungszeit bis 16 Uhr (teilweise länger) verständigt. „Das ist ein Angebot, das sich insbesondere an die Gescheraner wendet“, erläutert Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay. Neben besonderen Angeboten in den Geschäften ist dafür gesorgt, dass die „gute Stube“ der Glockenstadt vorweihnachtliches Flair bietet. Dazu tragen – neben der Beleuchtung – drei Hobbykünstler bei, die in ihren Hütten oder Pavillons selbstgefertigte Weihnachts-Deko präsentieren. Auch die Gesamtschüler sorgen dafür, dass der Bummel durch die Stadt Spaß macht: Sie bieten in zwei Hütten auf Hauskamp- und Hauptstraße Waffeln und Kakao an. So hat jeder die Möglichkeit, sich beim Einkaufsbummel zwischendurch zu stärken. Nach dem Ausfall des Weihnachtsmarktes, so Jana Ay, solle den Gescheranern am dritten Adventswochenende zumindest ein kleines Shopping-Event geboten werden.

Von Jürgen Schroer