Der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt stimmte einhellig einer dafür notwendigen Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung und die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren der Stadt Gescher zu.

Wie Andrea Venhues, zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, in der Sitzung des Fachausschusses ausführte, wird bei der vorliegenden Gebührenkalkulation von einer Gesamtbehälteranzahl von 13 495 Gefäßen auf dem Gebiet der Stadt Gescher ausgegangen. Im Jahr 2020 wurden noch 13 342 Gefäße angenommen.

Während die Papier-, Sperrmüll- sowie Altholzmengen tendenziell sinken würden, sei davon auszugehen, dass die Menge des gesammelten Restmülls sowie der Kunststoffformteile steigen werden, sagte Andrea Venhues. Bei der Menge des Bioabfalls und der Grünabfuhr sei von nahezu konstanten Werten auszugehen. Die kalkulierte Menge des gesammelten Papiermülls liegt mit 965 Tonnen etwa 3,5 Prozent unter dem für 2020 kalkulierten Wert (1000 Tonnen). Die angelieferte Sperrmüllmenge werde voraussichtlich um 25 Tonnen, das Altholz um 50 Tonnen sinken. Die deutlichsten Anstiege der Mengenprognose seien im Vergleich zu der Vorjahreskalkulation voraussichtlich in den Fraktionen Restmüll mit einem Plus von 115 Tonnen, etwa 7,67 Prozent, und Kunststoffformteile mit drei Tonnen, elf Prozent, auszumachen.

Hinsichtlich der Fraktion des Altpapiers haben sich mit Inkrafttreten der neuen Abstimmungsvereinbarung einige Änderungen ergeben, wie Andrea Venhues kommentierte. Nun würden einhundert Prozent der gesammelten Altpapiermenge der kommunalen Verwertung zur Verfügung stehen. In den Vorjahren entfiel ein Anteil von 17 beziehungsweise 25 Prozent des Altpapiers auf die Dualen Systeme. Außerdem wurde der Anteil an Verpackungen, der über die Altpapiertonne entsorgt wird, auf 33,5 Prozent festgelegt. Daher seien die Dualen Systeme durch die neue Abstimmungsvereinbarung gleichzeitig dazu verpflichtet worden, 33,5 Prozent der Kosten, die der Fraktion des Altpapiers zuzurechnen sind, zu tragen. Am Wertstoffhof der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) würden hierdurch sogenannte Handlingkosten für die Mengenerfassung des gesammelten Altpapiers entstehen, die mit 7,50 Euro pro Tonne Netto zu berücksichtigen seien. Da auch der Altpapiermarkt stark eingebrochen sei, sei für 2021 mit Erlösen aus der Altpapierverwertung in Höhe von etwa 16 000 Euro zu rechnen. Dem Dualen System könne entsprechend dem Verpackungsanteil ein Betrag in Höhe von 137,50 Euro je Tonne in Rechnung gestellt werden, sodass der Gebühr ein Ertrag in Höhe von rund 44 450 Euro gegenüberstehe.

In der Beratung vor dem einstimmigen Beschluss regte Anne Knüsting (CDU) angesichts des erheblich gestiegenen Restmüllanteils an, die Bevölkerung zum besseren Sortieren des Abfalls zu ermuntern. Das könne durch Bildsymbole auf den Müllgefäßen erfolgen und wäre vor allem für diejenigen Mitbürger eine große Hilfe, die keine Deutschkenntnisse haben. Andrea Venhues teilte mit, dass es bereits Sortierhilfen in englischer und arabischer Sprache gebe. Klaus Schonnebeck (SPD) wies darauf hin, dass der Abfallkalender gerade für ältere Menschen kompliziert sei. Die EGW halte einen übersichtlichen straßenbezogenen Abfallkalender vor.