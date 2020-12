Damit es blüht und summt

Nicht nur private, sondern auch öffentliche Flächen haben sich im Sommer 2020 in bunte Wiesen verwandelt. Darunter waren die öffentliche Grünfläche an der Kunsthalle Hense (180 m²), die öffentliche Freifläche am Grenzlandring (400 m²), das Berkeltal, (150 m²), die Freifläche an der Hauptstraße, ehemals Hauptstraße 11 (280 m²), der Stadtpark (70 m²), die Grüne Mitte Hochmoor (100 m²), das Gelände der Kläranlage am Borkener Damm (70 m²) und das Gelände des interkommunalen Bauhofs in Velen (450 m²), das die Stadt eingesät hat.

Aus Sicht des Gärtnermeisters des Interkommunalen Bauhofs seien diese Flächen aufgrund der in diesem Jahr gemachten Erfahrungen auch zukünftig für die Verwendung als Wildblumenwiese sehr gut geeignet.

Der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt hat nun per Beschluss die Verwaltung beauftragt, auf geeigneten Grünflächen, die sich im Eigentum der Stadt Gescher befinden, zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bienen und weiterer Insekten Wildblumenwiesen einzusäen. Die Stadt Gescher soll Saatgut für die Einsaat von Wildblumenwiesen an interessierte Einwohner der Stadt Gescher beschaffen und an diese ausgeben.

Das im vergangenen Jahr beschaffte Saatgut sei unter dem Gesichtspunkt einer sehr hohen ökologischen Wertigkeit ausgewählt worden. Es sei insbesondere darauf geachtet worden, dass in den Saatgutmischungen keine Gräsersamen enthalten seien, sagte Andrea Venhues. Da es bei dem ursprünglich ausgewählten Lieferanten aufgrund der Corona-Pandemie zu Lieferschwierigkeiten gekommen sei, seien die Samenmischungen kurzfristig an anderer Stelle beschafft worden.

Folgende weitere städtische Flächen konnten als geeignete Standorte für Wildblumenwiesen ausgemacht werden: Friedhof Gescher im westlichen Bereich zwischen dem Lerchenweg und dem Nordkamp und Friedhof Hochmoor. Insgesamt ist also seitens der Verwaltung beabsichtigt eine Fläche von ca. 2100 m² mit Wildblumen einzusäen.

Die Rückmeldung einzelner Bürger/innen habe verdeutlicht, dass das Antragsverfahren als unkompliziert und für zweckmäßig empfunden wurde. Die Änderung der Vergaberichtlinie hinsichtlich der Mindestgröße der einzusäenden Flächen habe sich ebenfalls als sinnvoll heraus gestellt, sagte Andrea Venhues. Etwa ein Drittel der Antragsteller habe Saatgut für eine Fläche, die kleiner als 25 Quadratmeter war, beantragt. Die maximale Gesamtfläche für die Ausgabe der Wildblumenwiesen-Einsaat sollte erhöht werden.

Hierbei empfehle die Stadtverwaltung eine Fläche von maximal 5000 Quadratmetern, sodass sich unter Berücksichtigung des Durchschnittswerts der beantragten Fläche 125 Haushalte an der Aktion beteiligen könnten.

Die Gesamtkosten für die Beschaffung des Saatguts für die öffentlichen Flächen sowie für die Privathaushalte betragen je nach beschaffbarer Gebindegröße voraussichtlich tausend Euro.

In der Beratung im Fachausschuss räumte Stephan Pierk (Grüne) ein, dass er anfangs gegenüber der Aktion skeptisch gewesen sei. Er fügte hinzu: „Ich finde es richtig gut, dass diese auf andere Flächen ausgedehnt wird.“ Klaus Schonnebeck (SPD) regte an, die Aktion als „festen Posten“ für die nächsten drei Jahre festzulegen. Werner Bönning (UWG) begrüßte die Abgabe der Wildblumensamen. Anne Knüsting (CDU) meinte: „Das ist ein Zugewinn für die Stadt.“