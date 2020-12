Adventliche Andachten im Chorraum der Pankratiuskirche

Wenn zur adventlichen Andacht in den Chorraum der Pankratiuskirche eingeladen wird, ist die Stimmung geprägt vom Kerzenschein, besinnlicher Live-Musik und den uralten Gesängen und Gebeten der Psalmen. Auflockernd werden kurze adventliche Texte vorgetragen, die Ehrenamtliche passend zum Tag ausgesucht haben. Wer schon einmal in England war, mag sich an einen kleinen „Evensong“ erinnert fühlen. Die etwa halbstündigen Andachten finden auch in der kommenden Woche am Dienstag (15. 12.), Donnerstag (17. 12.) und Freitag (18. 12.) sowie am Dienstag (21. 12.) vor Weihnachten jeweils um 16.30 Uhr statt. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Foto: Kortbus

Von Allgemeine Zeitung