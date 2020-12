„Jonas ist ein Kämpfer“

Während sich Christian, der Erstgeborene der zweieiigen Zwillinge, direkt nach seiner Geburt in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld durch lautes Schreien bemerkbar machte, blieb Jonas ruhig. Er musste beatmet werden. Der Kleine ist ohne Bauchmuskulatur auf die Welt gekommen, was unter anderem einige organische Probleme mit sich bringt.

Jonas Eltern Alexandra und Christoph Kemper waren zunächst geschockt, als sie die Diagnose erfuhren. Doch sie seien auch sehr dankbar gewesen für die „hervorragende Betreuung“ durch die Ärzte und das Pflegepersonal. Ein solches Krankheitsbild sei sehr selten, erfuhren die beiden noch im Krankenhaus, wo Daniela Pöpping, Kinderkrankenschwester auf der Kinderintensivstation, den kleinen Jonas erstmals kennenlernte. Später hatte Daniela Pöpping dann Kontakt zur Familie als Case-Managerin des Bunten Kreises Münsterland.

Während der kleine Christian schnell nach Hause durfte, musste Jonas im Krankenhaus bleiben. Er wurde in das Universitätsklinikum Münster verlegt. „Immer wieder ist seine Entlassung verschoben worden“, erinnert sich Mutter Alexandra und ergänzt: „Anfangs wussten wir gar nicht, ob er es überhaupt schafft.“ Hinzu kam die ständige Pendelei von Gescher nach Münster. Und zu Hause war neben dem Säugling Christian auch noch die damals dreijährige Antonia zu versorgen. Der körperliche und mentale Stress sei immens groß gewesen. Da waren die Eltern froh, dass sie den Bunten Kreis im Rücken wussten.

Daniela Pöpping berichtet, dass sie seit Januar dieses Jahres viele Gespräche mit den Eltern, aber aus mit diversen anderen Kontaktstellen geführt habe, um Hilfen für Jonas und die Familie zu organisieren. „Ich habe meine Fühler ausgestreckt“, sagt sie. Auch nach Familienpaten hat sie Ausschau gehalten, die sich konkret um Antonia gekümmert haben. So wurden für die große Schwester der Zwillinge, die ja selbst noch ein kleines Mädchen ist, Besuche auf dem Kinderspielplatz möglich.

Ende April wurde Jonas endlich aus der Klinik entlassen, nachdem seine Versorgung zu Hause durch einen Pflegedienst sichergestellt werden konnte. Die Kräfte kommen jetzt 22 Stunden am Tag zu Familie Kemper nach Hause, wo Jonas während seiner Schlafphasen sicherheitshalber beatmet wird. Durch eine Magensonde wird gewährleistet, dass der Kleine Nahrung und Flüssigkeit aufnimmt. Die Eltern hoffen, dass er bald mit Hilfe einer Therapie durch einen Logopäden selbst beginnt, zu essen und zu trinken.

Jonas trägt einen Kompressionsbody, der ein bisschen, wie ein Taucheranzug aussieht, schmunzelt seine Mutter. Diese Kleidung kann die fehlende Bauchmuskulatur zwar nicht ersetzen, aber dabei helfen, dass Jonas Bewegungsapparat Unterstützung bekommt.

Inzwischen seien die anfänglichen Ängste, dass sie die Versorgung und Betreuung von Jonas nicht in den Griff bekommen können, fast verflogen, sagt Alexandra Kemper. Auch ihr Mann Christoph hat nun mehr Zuversicht, gerade mit Blick auf die Fortschritte, die Jonas jeden Tag mache. „Unser Jonas ist ein Kämpfer“, sagt Christoph Kemper. Zwei Mal in der Woche bekomme ihr Sohn Physiotherapie. Auch das habe bereits Wirkung gezeigt. Die Eltern zeigen sich trotz aller Sorgen, die sie sich weiterhin um die Entwicklung von Jonas machen, gelassen. „Das wirkt sich positiv auf Jonas aus“, sagt Daniela Pöpping und freut sich, dass Jonas sie mit großen, wissbegierigen Augen anschaut, sich auf dem Teppich einmal um die eigene Achse dreht und zielstrebig weiter in Richtung seines Zwillingsbruders Christian krabbelt.