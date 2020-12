Wo Trump in der Schubkarre landet

Die Bauminsel war bis zum 7. November schlicht, einfach und mit Unkraut zugewuchert. Mit Hilfe von Nachbarn hat sie die ovale Fläche um den Baum gesäubert und neu bepflanzt. Von der Stadt als Eigentümerin der Bauminsel bekam sie schnell grünes Licht, die auch die Kosten für die Bepflanzung übernommen hat. „500 Frühlingszwiebeln haben wir in die Erde gebracht, davon sind auch einige der Bürgerstiftung dabei“, freut sich Borgert.

Ihren „Kubus“ bestückt sie allerdings allein, nachdem ihr Onkel die Plattform und die Kunstoffhaube gebaut hatte. Auslöser war eine Entdeckung kurz nach dem Ende des ersten Corona-Lockdowns am Ludgerusweg in den Baumbergen. Dort entdeckte sie eine Rolle Toilettenpapier auf einem Ständer unter einer durchsichtigen Haube. „Das hat was ausgelöst in mir“, erzählt Borgert schmunzelnd.

Seitdem hat die Gescheranerin Ideen gesammelt, Anregungen von Freunden und Nachbarn aufgenommen und ganz viel im Internet recherchiert nach besonderen Jahrestagen von Prominenten oder nach Gedenktagen. Aktuelle Themen wie die Präsidentenwahl in den USA oder den Tod des Fußballers Diego Maradona hat sie spontan mit aufgenommen.

Start war der 7. November. „An dem Tag wurde bekannt, dass Biden die Wahl in den USA gewonnen hat. Mittags war das Wahlergebnis noch völlig unklar. Abends konnte Biden den Verlierer in der Schubkarre abtransportieren. Und Kamala Harris konnte die amerikanische Flagge schwenken“, erklärt Borgert die Szenerie, die sie mit Playmobil-Figuren gestaltet hat. Und was hätte sie gemacht, wenn Biden verloren hätte? „Dann wäre die Flagge auf Halbmast gestanden“, gesteht sie schmunzelnd.

Seitdem hat sie jeden Tag eine andere Installation drapiert, denn Gedenktage gab es genügend in den letzten Wochen. Zur Pogromnacht, zum Sankt-Martins-Tag oder zum Geburtstag des Schriftstellers Michael Ende, zum Nikolaustag, zum Volkstrauertag, zum Weltlachtag und vielen anderen Tagen hat sie kreativ den „Kubus“ verändert. Bis zum 7. Januar, dem orthodoxen Weihnachtsfest, wird er jeden Tag neu bestückt. Mindestens bis zum 20. Januar bleibt er bestehen. „Dann kommt was Neues, denn dann ist Trump nicht mehr immun“, freut sie sich auch darauf.

„Das kommt bei Nachbarn und Spaziergängern total gut an. Ich versuche Themen eine Bühne zu geben, schön, verstörend, irritierend, humorvoll und eingängig, alles ganz ohne Werbung. Eine neunjährige Nachbarstochter hat das mit Trump in der Schubkarre sofort verstanden“, freut sie sich auch über diese Reaktion.