Stadt investiert über zehn Millionen

Gescher. Trotz der Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie werden Gewerbe- und Grundsteuern im kommenden Jahr nicht erhöht. Der Haushaltsplan 2021 weist ein Defizit von rund 654 000 Euro aus, das durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann. Gleichzeitig will die Stadt Gescher im kommenden Jahr Gesamtinvestitionen von über 10,4 Millionen Euro stemmen. Das sind Eckdaten des Etatentwurfes, den Bürgermeisterin Anne Kortüm und Kämmerer Christian Hübers gestern Abend im Rat vorlegten. Das Zahlenwerk soll im Januar in drei Lesungen ausführlich beraten werden. Ihre erste Haushaltsrede verband die Verwaltungschefin mit einem Appell an alle Gescheraner: „Bitte akzeptieren Sie den erneuten Lockdown! Lassen Sie uns gute Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen sein, auf soziale Kontakte verzichten und schlicht zu Hause bleiben!“

Von Jürgen Schroer