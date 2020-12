Rauch von brennender Couch zieht ins Haus

Weniger dramatisch als es zunächst den Anschein hatte war ein Feuerwehreinsatz am Donnerstag an der Bahnhofstraße. „Feuer aus Fenster im Untergeschoss“, lautete das Einsatzstichwort für den Löschzug Gescher der Feuerwehr. Passanten hatten Rauchentwicklung und Feuerschein wahrgenommen. Tatsächlich brannte eine Couch auf dem Gelände hinter dem Haus. Durch ein geöffnetes Fenster war Rauch ins Wohnhaus gezogen. Als die um 10.24 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf, hatte einer der Bewohner bereits mit Löschversuchen begonnen. Per Überdruckbelüfter wurde das Haus vom Rauch befreit. Nach Auskunft von Einsatzleiter Stefan Theßling ist niemand verletzt worden, es entstand auch kein nennenswerter Sachschaden. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz für die Wehr beendet. Foto: Jürgen Schroer

Von Jürgen Schroer