Corona: Gottesdienste an Weihnachten entfallen komplett

Gescher. Im Seelsorgeteam in Gescher gibt es einen Corona-Fall. Die Pfarrgeistlichen werden vermutlich als Kontakt 1. Grades eingestuft, sodass eine Quarantäne angeordnet werden dürfte. Pfarrer Hendrik Wenning ist weitgehend symptomfrei, hat sich aber beim Gesundheitsamt als Kontaktperson gemeldet und sich einem PCR-Test unterzogen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor; auf die Rückmeldung aus dem Gesundheitsamt wird noch gewartet. Nach Rücksprache mit den Gremien und dem Seelsorgeteam hat Pfarrer Wenning am Donnerstag den Entschluss bekanntgegeben, sämtliche Gottesdienste am Heiligen Abend, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und am Sonntag, 27. Dezember, entfallen zu lassen. Die Gläubigen sind eingeladen, in Form der „Messe to go“ Hausgottesdienste zu feiern oder eines der zahlreichen Angebote in Fernsehen und Internet wahrzunehmen. Die Gottesdienste bis einschließlich 23. Dezember finden statt und werden von Pfarrer em. Karl Wensink und Burgkaplan Ralf Meyer, die keine Kontaktpersonen sind, gefeiert. Das Bistum Münster ist über diesen Schritt informiert. „Ich bedauere diese Entscheidung sehr, aber mit Blick auf die Gesundheit der Gläubigen halte ich diesen Schritt für den einzig richtigen“, äußerte sich Pfarrer Wenning.

Von Allgemeine Zeitung