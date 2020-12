Hoffnung auf Markt bleibt

Hochmoor. Die Chance auf einen Lebensmittelladen an der Kardinal-von-Galen-Straße in Hochmoor bleibt. Zumindest bis zum 30. Juni 2021 sollen vier Baugrundstücke dafür freigehalten werden, um alle Möglichkeiten auszuloten. Darauf verständigte sich der Rat am Mittwochabend nach längerer Diskussion, nachdem es zuletzt Signale gegeben hatte, dass Supermarktbetreiber den Standort Hochmoor zumindest prüfen wollen. Wie Bürgermeister Anne Kortüm mitteilte, habe auch K + K angedeutet, dass man sich eine Filiale in Hochmoor „vielleicht vorstellen“ könne, ohne sich auf eine konkrete Fläche festzulegen. Insgesamt stufte sie die Realisierungschancen für eine Markt-Ansiedlung eher als gering ein. Somit werden zum jetzigen Zeitpunkt nur elf von 15 städtischen Baugrundstücken veräußert.

Von Jürgen Schroer