Mit beleuchteten Oldtimer-Treckern durch Gescher

Die Oldtimer-Trecker-Freunde aus Gescher, (v.l.) Ludger Olbers, Hermann Theßeling und Rainer Dudziak, haben sich entschlossen, etwas Weihnachtsstimmung in Gescher zu verbreiten. Am kommenden Dienstag (22. 12.) fahren sie mit beleuchteten Oldtimer-Treckern langsam durch Gescher. Die Tour führt an den beiden Altenheimen und am Betreuten Wohnen La Vida vorbei zum Haus Hall, anschließend geht es zurück über die Hofstraße zum Borkener Damm. Auf diese Weise kommen alle, die extrem unter den Einschränkungen durch Corona leiden, in den Genuss von etwas Weihnachtsstimmung. Weitere Oldtimer-Trecker-Freunde dürfen sich dieser ehrenamtlich organisierten Fahrt gerne anschließen. Hier der Fahrplan: 16 Uhr Autohaus Sibbing, ab da Vorbeifahrt an den Senioreneinrichtungen, ca. 16.30 Uhr Rundfahrt auf Haus Hall, ca. 17.30 Uhr Weiterfahrt über Bahnhof-, Hauskamp- und Hofstraße bis zum Kreisverkehr Borkener Damm. Danach löst sich die Fahrgemeinschaft auf.

Von Allgemeine Zeitung