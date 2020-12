„Das hat prima geklappt“, sagte die Ordnungsdezernentin des Kreises Borken, Dr. Elisabeth Schwenzow, nachdem am Sonntag rund 60 Kreisangestellte als „freiwillige Komparsen“ durchs Impfzentrum der Region geschleust worden waren. Das ist unweit der B 525 zwischen Velen und Gescher im gemeinsamen Bauhof von Kreis und Stadt Gescher installiert worden.

Auf den fünf „Impfstraßen“ plus Reservestrecke wurde ausprobiert, wie organisatorische Dinge wie Anmeldung und Registrierung funktionieren, aber auch was passiert, wenn jemandem übel wird und ob auch Menschen mit Rollstuhl durchs Einbahnstraßensystem des Zentrums rollen können. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagte Landrat Dr. Kai Zwicker.

Bevor im Impfzentrum des Kreises Borken aber im Zwei-Schichtbetrieb rund 80 Fachkräfte täglich rund 1500 Personen impfen können, wird es wohl bis ins kommende Frühjahr dauern. 804 Impfdosen gegen das Coronavirus, ausreichend für 402 Personen, bekommt der Kreis Borken in einem ersten Aufschlag. Diese Dosen sollen ab dem 27. Dezember zunächst an Personen in vorerst fünf Pflegeheimen der Region verabreicht werden. Allein 47 solcher Einrichtungen gibt es im Kreisgebiet.

„Es wird jeder geimpft, der geimpft werden will - aber eben nicht sofort“, sagte Dr. Volker Schrage (Legden), der im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mitarbeitet. Die KVWL ist für das medizinische Personal und die Software in den Impfzentren zuständig, die Kreise und kreisfreien Städte für Organisation und Logistik. Zudem unterstützen die Hilfsorganisationen den Ablauf das Impfprozedere, für das die Bürger etwa eine Stunde einplanen werden müssen. In dieser Zeit werden sie nicht nur geimpft, sondern auch über die Impfung aufgeklärt und werden - wie beim Blutspenden - noch eine Weile nach dem Impfen beobachtet, ob körperliche Reaktionen wie etwa Schwindel auftauchen. Zwei solcher Termine sind mit den derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffen notwendig. Eine Woche nach der zweiten Impfung soll die Immunität dann einsetzen.

Weil die ersten zugesagten Impfdosen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zunächst zu den Alten- und Pflegeheimen ausrückenden mobilen Impfteams reserviert sind, sei eine Anmeldung im Impfzentrum für den Normalbürger derzeit „weder möglich noch nötig“, unterstrich Zwicker. Ebenso könne man derzeit nicht sagen, wann wer an der Reihe sei, weil derzeit unklar ist wann welcher Impfstoff in welchem Umfang zur Verfügung stehen wird. Im Übrigen sei die Reihenfolge des Impfens in der Coronavirus-Impfverordnung festgelegt.

Bis die Bürger aus dem Kreis Borken in größerer Zahl kommen können, wird das Impfzentrum des Kreises personell wohl nur so weit besetzt werden wie nötig. Gleichwohl sei es wichtig gewesen, das ganze Prozedere und die Abläufe zu üben, hieß es gestern. Und: Weil neue Impfstoffe vielleicht doch schneller zur Verfügung stehen könnten als derzeit gedacht, soll das Zentrum so gut funktionieren, dass man es jederzeit in den Vollbetrieb hochfahren könne.