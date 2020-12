Von der Fahrbahn abgekommen

Hochmoor. Stark alkoholisiert war ein Autofahrer, der in der Nacht zum Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt wurde. Der 50-Jährige hatte die L 608 von Gescher kommend in Richtung Reken befahren. Er gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Der Pkw kam nach links ab in den Straßengraben. Nach dem Unfall entfernte sich der Mann vom Wagen – Polizeibeamte fanden ihn rund 50 Meter vom Auto entfernt im Straßengraben liegend. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest deutete bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Rekener im Krankenhaus zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zur Unfallzeit zu bestimmen. Die Beamten fertigten eine Anzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Sachschaden: circa 5000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung