Gescher profitiert an zwei Stellen

Die Vielfalt der umgesetzten Projekte ist groß, besonders bemerkenswert in dieser Region ist allerdings die Vielzahl an Projekten, von denen Kinder profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. So wurde in Stadtlohn das Forscherhaus bei der Renovierung der Räume und der Anschaffung von Möbeln unterstützt. Auf dem Sportgelände des SV Gescher wurde ein neuer Spielplatz errichtet. In Gescher-Harwick wurde ein außerschulischer Lernort mit dem Projekt „Schule im Grünen“ geschaffen. In Südlohn freuen sich die reitsportbegeisterten Kinder über das Voltigierpferd „Movie“, das jetzt fester Bestandteil des Reitangebots ist. Die Felicitas-Schule in Vreden kann ab sofort eine Schutzhütte mit Aufenthaltsraum im Waldlehrpfad für ihre Schüler anbieten. „Ein ganz besonderes Dankeschön gilt den vielen Ehrenamtlichen, die bei der Umsetzung beteiligt waren und viel Zeit und Herzblut investiert haben. Von den erzielten Mehrwerten profitieren alle Bürger der Region“, erklärt Koordinatorin Linn Westermann vom Regionalmanagement der VITAL.NRW-Region. Sie sei schon gespannt, welche Projektideen im nächsten Jahr eingereicht werden.

Durch die Vielfalt der Projektideen wurden alle vier Handlungsfelder der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dieser Region angesprochen. Mit Hilfe der Förderung konnte auch das erste Coworking Space der Region in Stadtlohn eröffnet werden, wodurch neue Arbeitswelten entwickelt werden. Aber auch der nachhaltige Einsatz von Ressourcen wurde durch verschiedene Projekte gefördert. So wurden beispielsweise im Industriegebiet Gaxel ein Insektenhotel und eine Trockenmauer zur Förderung der Artenvielfalt geschaffen.

Insgesamt 200 000 Euro standen zur Umsetzung der Kleinprojekte zur Verfügung: 180 000 Euro aus den Bundes- und Landesmitteln des Kleinprojekte-Förderprogramms sowie weitere 20 000 Euro aus den Haushalten der vier beteiligten Kommunen der Region.

Auch 2021 sind gute Idee der Bürger gefragt. Dann geht die Kleinprojekte-Förderung in die zweite Runde. Bereits ab dem 6. Januar können Projektideen eingereicht werden. Voraussetzung: Die förderfähigen Gesamtkosten liegen bei maximal 20 000 Euro und das Projekt kann zwischen Mai und November 2021 umsetzt werden. Einreichungsfrist ist der 17. Februar. Einen Überblick über alle Projekte, die in diesem Jahr gefördert wurden, gibt es unter: | www.berkel-schlinge.de