In diesem Jahr gibt es eine gewisse Parallele zu diesem Geschehen, wenn auch diesmal die „Herbergssuche“ nicht durch Menschen, sondern durch das Corona-Virus erschwert wird. Nicht alle Gläubigen, die Weihnachten in der Gemeinschaft feiern möchten, werden einen Platz in einem Gottesdienst in der Kirche finden. Die Corona-Schutzauflagen lassen das nicht zu. In Gescher fallen sogar sämtliche Gottesdienste aus.

Dennoch soll die „Herbergssuche“ für alle diejenigen, die draußen bleiben müssen oder auch wollen, von Erfolg gekrönt sein. Dafür setzen sich Menschen ein, die kleine Wortgottesdienste unter freiem Himmel organisiert haben.

Iris Schymonick hat in früheren Jahren stets mit Grundschulkindern Krippenspiele vorbereitet, die am Heiligen Abend in der Kirche aufgeführt worden sind. Bereits Anfang November eines jeden Jahres haben sich die Kinder zu den Proben im Gotteshaus getroffen. „Doch mit anderthalb Metern Abstand voneinander lässt sich kein Krippenspiel einüben“, sagt Schymonick. Also hatte sie die Idee, alle Familien zu einem Stationslauf am Dreieckswäldchen einzuladen. Von 15 bis 16 Uhr können dort alle Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem begleiten. Bilder geben die Strecke vor.

Iris Schymonick gehörte dem Arbeitskreis der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul Ramsdorf-Velen-Hochmoor an, der die Idee für Open-Air-Krippenfeiern unter dem Motto „Jesus ist draußen geboren“ hatte.

Aber auch das Friedenslicht aus Bethlehem, das zuvor aus der Kirche abgeholt wird, könne den Weg erhellen. Iris Schymonick würde sich freuen, wenn sich auch die Kinder, die üblicherweise am Krippenspiel an der Kirche teilgenommen hätten, mit ihren Familien auf den Weg machen würden.

Bei Familie Reiss in der Straße „Am Gänsegraben“ steht am Heiligen Abend eine besondere Krippe im Vordergrund. Diese hat Lothar Reiss aus Paletten gezimmert und in die Hauseinfahrt gestellt. Selbst die Figuren Maria und Josef sind aus Teilstücken von Paletten gefertigt und mit Stofftüchern verkleidet. Das Jesuskind wird erst heute Nachmittag in die Krippe gelegt. Es ist die Puppe, die Lisa, die inzwischen erwachsene Tochter von Sabine und Lothar Reiss, einmal zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Lichterketten am Dach des Stalls von Bethlehem und ein darüber schwebender Stern sorgen für eine feierliche Atmosphäre.

Sabine Reiss, Erzieherin im Kindergarten St. Stephanus, hat zur Krippenfeier eine besondere Weihnachtsgeschichte getextet. Sie erzählt die Ereignisse der heiligen Nacht aus der Sicht eines kleinen Sterns – und das auf kindgerechte Weise. Der neu erfundene Stern weist den Weg zur Krippe. Dieser sei nicht zu verwechseln mit dem Stern von Bethlehem, der auch Dreikönigsstern, Weihnachtsstern oder Stern der Weisen genannt wird und eine Himmelserscheinung bezeichnet, die nach dem Matthäus-Evangelium Sterndeuter oder Weise zum Geburtsort Jesu Christi geführt haben.

Karina Kloster und Katja Schulz haben eine Krippenfeier zum Thema „Stern“ auf dem Kirchplatz vorbereitet. „Der Stern hat wenig Zeit, muss aber viel Licht und Wärme in die ganze Welt bringen“, sagt Karina Kloster und macht damit neugierig auf die Fortsetzung dieser Geschichte. Die beiden Organisatorinnen freuen sich darüber, dass die Spielgruppe Hochmoor eine Krippe zur Verfügung gestellt hat. Die Kinder Jette, Jano und Julia spielen die Sterne auf dem Kirchplatz.

Mathilde Grösbrink sorgt am Heimathaus dafür, dass die Menschen am Heiligen Abend trotz Corona, natürlich mit Abstand und Alltagsmasken, zusammenkommen können. Dort wird die Geschichte vom kleinen Spatz und den Engeln erzählt. Sie berichten davon, wie sie Weihnachten erleben. Johanna und Joris, die Enkel von Mathilde Grösbrink, tragen als Engel auch zu der Krippenfeier bei.

Für die Zusammenkunft auf der Schulstraße haben Franziska Bender und Katja Friedrich ein klassisches Rollenspiel vorbereitet. Sophia Lübbering zeichnet für das feierliche Treffen bei Elektro Kemper verantwortlich.

Alle Organisatorinnen bedauern, dass die Krippenfeiern ohne Gesang stattfinden müssen. „Doch das holen wird dann zu Hause bei der Bescherung nach“, versichert Karina Kloster.