SV-Vorsitzender Markus Lammerding sowie SV-Finanzchef Karl Hörnemann zeigten den Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung, Thomas Rudde und Michael Roters, nicht ohne Stolz ihr neues Clubheim und die gesamte Sportanlage. Rainer Valasik stellte insbesondere das ehrenamtliche handwerkliche Engagement von Vereinsmitgliedern heraus, ohne das dieses große Objekt für den SV nicht zu schultern gewesen wäre – und noch ist, denn man sei ja noch nicht fertig. Die Mitglieder der Bürgerstiftung zeigten sich beeindruckt von der Sportanlage mit dem funktionalen neuen Clubheim und sahen darin eine zielkonforme Umsetzung der Aufgabe der Bürgerstiftung. „Genau das ist das Anliegen, der Grundgedanke unserer Stiftung“, so die Vorstandsmitglieder Rudde und Roters, „in besonderer Weise das Kulturelle, Sportliche und Soziale in Gescher so zu fördern, dass möglichst viele davon profitieren und die Lebensqualität in Gescher bereichert wird.“

So wie das Clubheim und die Sportanlage auf die offizielle Einweihung in dieser pandemischen Zeit noch warten müssen, so hat ebenfalls die Bürgerstiftung erhebliche Einschnitte in diesem Jahr gespürt: „Vieles ist weggefallen oder musste anders organisiert werden“, so Vorsitzender Thomas Rudde. Gefreut habe man sich, dass Mitglieder des Vorstandes nach wie vor neben Anträgen auch Anfragen erhielten. Auch diese würden in Vorstandssitzungen thematisiert, danach mündlich mitgeteilt und oft mit Erläuterungen im Fall einer Antragsstellung verbunden, die dann oft leichter falle.

Und trotz eines auch gesellschaftlich schwierigen Jahres hat die Bürgerstiftung in 2020 einiges unterstützen können, wie das erwähnte Clubheim des SV, die Anschaffung eines Voltigierpferdes für den Reiterverein, die Nist- und Vogelhausaktion im April, jüngst die mobile Kegelbahn für das Altenwohnheim St. Pankratius. Noch gut in Erinnerung dürfte das großartige Kultur-Wochenend-Programm „Gescher Summer OpenAir“ im August sein und sicherlich auch die Narzissen-Pflanzaktion „17 000 Blumenzwiebeln für Gescher“, deren Blütenpracht im Frühjahr nicht nur die Mitwirkenden aus Vereinen, Nachbarschaften usw. erfreuen wird. Jeder Gescheraner mag dann auf seine Glockenblume schauen, sich persönlich angesprochen fühlen – „und darf auch ein Auge für die Symbolik öffnen: für Gemeinschaft, Atmosphäre, Miteinander sowie Umwelt und Natur“, heißt es.

Die Bürgerstiftung möchte sich für die umfängliche Unterstützung in diesem Jahr bei allen Förderern bedanken und allen – trotz der gebotenen Einschränkungen – einen schönen Jahresausklang und ein gutes Jahr 2021 wünschen.