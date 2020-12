„Oswald“ als Fairtrade-School bestätigt

Kreis Coesfeld. Das Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg wurde erneute für die Aktivitäten als Fairtrade-School für zwei Jahre bestätigt. „Die meisten unserer Schüler kennen unsere Auszeichnung als Fairtrade School durch unterschiedliche Aktivitäten, die bei uns am Oswald schon fast zur Tradition geworden sind,“ berichtet Schulleiter Marc-André Tews. Damit spricht er unter anderem die jährliche Wichtelaktion der Schülervertretung an, die in diesem Jahr unter dem Motto „Freude schenken“ stand. Alle Aktiven am Oswald hatten die Möglichkeit Schokoladennikoläuse, mit einem Gruß versehen, zu verschenken. „Am Oswald stammen die Schokonikoläuse aus fairer Produktion“, führt Fairtrade-Koordinator Dirk Waterkamp aus. „In diesem Jahr hatten wir durch Corona einen nie dagewesenen Anstieg der Bestellungen. Die kleinen Freuden werden wohl von vielen mehr geschätzt.“

Von Allgemeine Zeitung