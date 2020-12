Insgesamt nahm die Polizei von März bis Ende Juni 2020 im gesamten Bundesgebiet rund 670 000 Unfälle auf. Das waren 26 Prozent weniger als von März bis Juni 2019. Ob es einen ähnlichen Trend auch in der Glockenstadt gebe, sei erst im Nachhinein zu erkennen, wie Frank Rentmeister von der Kreispolizeibehörde Borken mitteilt. Denn unterjährig würden keine Statistiken für die 17 Kommunen im Kreis Borken erstellt. Erst Anfang 2021 würden erste Ergebnisse auch für Gescher vorliegen.

Wenn sich auch durch die Corona-Pandemie bedingt weniger Verkehrsunfälle ereignet haben könnten, ist bereits jetzt klar, dass die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Personen in Gescher in diesem Jahr bei drei liegt. Ende Januar hat sich auf der Landesstraße 608 zwischen Hochmoor und Gescher in Höhe der Autobahn 31 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw prallte gegen einen Brückenpfeiler, wobei die Beifahrerin getötet wurde.

Mitte Februar war ein 50-jähriger Deutscher aus Niedersachsen mit seinem Lkw auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Gronau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus prallte er auf einen auf der Fahrbahn liegenden Container. Dieser war mit Eisenteilen beladen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr – Einsatzkräfte aus Gescher und Ahaus waren vor Ort – nur noch tot geborgen werden. Zu einem weiteren tödliche Verkehrsunfall kam es Anfang Oktober auf der Stadtlohner Straße. Dabei wurde ein 56-jähriger Radfahrer getötet, der die Straße überqueren wollte. Er wurde vom Auto eines 21-jährigen Stadtlohners erfasst.

Die Stadtlohner Straße gehört in Gescher zu den Unfallschwerpunkten. Das geht aus dem Unfallatlas des Statistischen Landesamtes hervor. Allein im Jahre 2019 hat es dort innerhalb der geschlossenen Ortschaft fünf Verkehrsunfälle mit Personenschaden gegeben.

Ganz im Trend des gesamten Kreises Borken lag die Verkehrsunfallstatistik 2019 nur für Gescher. Im Kreisgebiet hatte sich die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr 2018 auf 11 395 erhöht. In 2019 hatten sich in der Glockenstadt 70 Verkehrsunfälle mit Personenschaden oder erheblichem Sachschaden ereignet. In 2018 wurden nur 65 solcher Unfälle verzeichnet. Dabei wurden Bagatell-Unfälle nicht berücksichtigt.

Dieser Trend war in neun weiteren der 17 Kommunen des Kreises zu beobachten. Im Nachbarort Velen hatte sich die Zahl der Verkehrsunfälle allerdings von 56 auf 38 verringert. In 2019 waren insgesamt 79 Menschen auf den Straßen von Gescher verunglückt. Das waren 15 mehr als im Vorjahr. Eines der insgesamt 20 Todesopfer im Kreis Borken war in Gescher in die Statistik 2019 eingegangen. In 2018 waren zwei Menschen im Straßenverkehr in Gescher getötet worden. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie im gesamten Jahr 2020 auf die Zahl der Verkehrsunfälle in Gescher hat und ob es tatsächlich am Ende eine Trendumkehr gibt.