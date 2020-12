Gescher. Zu einem Feuer in einem Güllekeller auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen ist der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Gescher am Dienstagmittag ausgerückt. Die Einsatzkräfte fluteten den Keller mit Schaum und verhinderten so ein Ausbreiten der Flammen. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung