Signale des Körpers beachten

„Oftmals blieben in gesundheitlichen Themen jedoch Fragen auf der Strecke, auf die ich in unserer Medizin keine Antworten mehr fand“, erinnert sie sich. Also habe sie sich auf die Suche nach Antworten hierzu in vielen Bereichen gemacht. Dazu gehört die Quantenphysik, Reiki, Schamanismus, indianische und chinesische Medizin, Pflanzenheilkunde und vieles mehr.

Als sie eine Facharbeit für ihre Fortbildung zur Tierheilpraktikerin schreiben musste, sei diese doch recht umfangreich geworden, sodass sie diese um einige Seiten verlängert habe und ihr erstes Buch „Du und dein Pferd“ daraus entstanden sei. Hier geht es um Lasertherapie, Frequenztherapie, Resonanzen und einiges mehr.

Doch Nicole Weghake verspürte den Drang, ihre Erkenntnisse nicht nur mit Pferdefreunden zu teilen, sondern auch mit anderen Interessierten. So sei ihr neues Buch „Gefühlsleben – Geh - fühl ’s Leben“ entstanden, das der Leser durchaus als Aufforderung verstehen soll, sein Leben in die Hand zu nehmen. Die Autorin geht fest davon aus, dass der richtige Umgang mit den eigenen Gefühlen einen hohen Stellenwert hat, um auf Dauer tatsächlich gesund zu bleiben. Sie sagt: „Alle Gefühle, die wir unterdrücken, manifestieren sich im Körper und werden zu einem Symptom.“ Wenn man dann diese Signale nicht beachte, könne es zu chronischen Erkrankungen kommen. „Wir müssen als Menschen verstehen, dass wir krank werden können, wenn mit unserem Geist etwas nicht in Ordnung ist“, sagt die Buchautorin.

Nicole Weghake meint, dass die Menschen aktuell in der Corona-Pandemie mehr Zeit hätten, sich mit ihrem Gefühlsleben zu beschäftigen. Viele würden im Homeoffice arbeiten. Die Ablenkung außerhalb von zu Hause halte sich in Grenzen, da zum Beispiel auch das Vereinsleben im Lockdown heruntergefahren sei.

Das Corona-Virus sei „niedrigschwingend“, sagt die Autorin. Deshalb habe man gute Chancen auf Gesundheit, wenn man seine eigene Schwingung hoch halten könne. Nicole Weghake ist sich sicher: „Wir bestehen deutlich mehr aus Energie als aus Materie.“ Seine Energie könne jeder Mensch durch Liebe, Dankbarkeit, Freude oder Dinge, die wir gern tun, auf einem hohen Niveau halten. Dann habe der Körper fast immer die Chance, sich selbst zu heilen.

„Viele kennen das vom Verliebtsein“, sagt Nicole Weghake. „Man denkt, man könne Bäume ausreißen. Selten wird man in der Phase Wolke sieben krank.“

Viele Menschen hätten zurzeit Angst. Diese Furcht vermindere die Schwingung. Gute Ernährung, Licht, Liebe und Dinge, die uns gut tun würden, seien die beste Medizin in dieser Zeit. Es sei wichtig, sich im Alltag „Ruhe-Inseln“ zu schaffen. Weder der Partner noch die Kinder oder die Politik seien maßgeblich dafür verantwortlich, wenn man sich schlecht fühle. Nicole Weghake sagt, dass sie in dem Buch versucht habe, über einfache Beispiele die Gesetze der Natur zu verdeutlichen. Bislang habe sie sehr viel positive Resonanz bekommen.

Das Taschenbuch „Gefühlsleben – Geh - fühl ’s Leben“ von Nicole Weghake ist im Geschäft „Ihr Buchladen“ in Gescher zu bekommen sowie im Internet für 14,90 Euro bestellbar.