Freiwillige holen Tannenbäume ab

Hochmoor (bv). Am kommenden Samstag (9. 1.) werden die ausgedienten und abgeschmückten Weihnachtsbäume in Hochmoor von der Kolpingjugend und dem Förderverein der Grundschule abgeholt und entsorgt. Dazu treffen sich die Helfer um 10 Uhr in der Grünen Mitte mit entsprechenden Fahrzeugen, um dann unter Beachtung der Corona-Auflagen das Einsammeln durchzuführen. Dazu werden die Helfer kurz an den jeweiligen Haushalten anschellen, den Baum abholen und um eine Spende für ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof der Grundschule bitten. In all den Jahren konnte mit diesen freiwilligen Geldspenden auf vielfältige Weise die Jugendarbeit im Ort unterstützt werden, denn die Spendenbereitschaft der Hochmooraner war immer groß. In diesem Jahr dient der Erlös der Aktion dazu, die Spielmöglichkeiten der Grundschulkinder zu verbessern. Ab 10 Uhr sollten sich die Bürger vormittags auf diesen Besuch an der Haustür einstellen. Den Sammlern und Spendern gilt bereits im Vorfeld der Dank für ihre Unterstützung.

Von Allgemeine Zeitung