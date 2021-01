Weniger Geburten und Trauungen

Gescher. „Trauungen waren im vergangenen Jahr ein Dauerthema“, blickt Jürgen Tubes auf ein ungewöhnliches Jahr zurück. Wann und wo mit wie vielen Gästen die Zeremonie abgehalten werden konnte, darüber gab es im Corona-Jahr 2020 immer wieder Gespräche im Standesamt. Und so schlägt sich das Virus-Thema auch in der Standesamtsstatistik nieder: Nicht das Heimathaus war der favorisierte Trauort, sondern aufgrund des Platzangebotes das Glockenmuseum und das Rathaus. „Einige Paare haben ihre Trauung sogar per Livestream an Freunde und Bekannte übertragen, die aufgrund der Beschränkungen der Teilnehmerzahl nicht dabei sein konnten“, so Tubes. 68 Paare gaben sich 2020 das Jawort, im Jahr davor waren es noch 72 Trauungen.

Von Jürgen Schroer