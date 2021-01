Schwerer Unfall: Frau verletzt, ein Pferd tot

Gescher (ffg). Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagabend auf der L608 zwischen Gescher und Hochmoor unweit der Autobahnbrücke ereignet. Hier ist nach ersten Angaben der Feuerwehr ein Pkw gegen entlaufene Pferde geprallt. Das Fahrzeug rutschte nach der Kollision in den Straßengraben. Hier konnten zwei Ersthelfer – zufälligerweise ein Notarzt und ein Feuerwehrkamerad aus Hochmoor – die verletzte Frau aus dem Auto befreien, bevor die Feuerwehr Hochmoor eintraf. Ein Pferd verendete noch an der Unfallstelle, ein zweites wurde verletzt und von den eingetroffenen Besitzern von der Einsatzstelle geführt. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der hinzualarmierte Löschzug Gescher musste nicht mehr tätig werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die L608 in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehrleute aus Hochmoor klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab, halfen bei der Bergung des Pkw und reinigten die Straße nach der Bergung des Tierkadavers durch ein Fachunternehmen. Einsatzende war gegen 0.45 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung