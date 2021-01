Gescher. Beim Corona-Gipfel ist das verpflichtende Tragen von medizinischen Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr beschlossen worden. Die entsprechenden Vorgaben stehen in der neuen Verordnung, die das Land Nordrhein-Westfalen erlassen hat und die am heutigen Montag in Kraft tritt.

Von Manuela Reher