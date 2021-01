Geldbörse aus Fahrradtasche geklaut

Gescher. Bislang unbekannte Täter haben in Gescher eine Geldbörse aus einer Fahrradtasche erbeutet. Die Geschädigte hatte die Tasche in einen Einkaufswagen gelegt, als sie in einem Verbrauchermarkt an der Fabrikstraße in Gescher ihren Einkauf erledigte. Der Reißverschluss der Tasche war geschlossen. Ein kurzer unbeaufsichtigter Moment reichte dem Täter, so die Polizei, um den Verschluss zu öffnen und das schwarze Portemonnaie der Marke Bugatti herauszunehmen. Verübt wurde der Diebstahl am Montag gegen 12.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung