Gescher. Elly (4) kramt neugierig in der Tüte mit der Clownsfigur. Drinnen sind Luftschlangen, ein Karnevalslied, ein Rätsel, ein Rezept und Ausmalbilder mit närrischen Motiven – weil in Gescher gerade Karnevalszeit ist. Die Tüte darf sie mitnehmen, damit sie sich auch zu Hause beschäftigen kann. So wie Elly erhalten alle Kinder, die eine der vier katholischen Kindertageseinrichtungen in Gescher besuchen, regelmäßig „eine Tüte Kita für zu Hause“. „Kinder, die in ihrer Familie betreut werden, bekommen ihre Tüte gebracht“, erläutert Marcel Winking. Er leitet den Pankratius-Kindergarten und betreut mit seinem Team üblicherweise 66 Kinder in drei Gruppen. Derzeit läuft wegen der Corona-Lage ein „eingeschränkter Betrieb“ – nur 20 bis 25 Kinder sind im Haus und müssen sich in ihren Gruppen aufhalten. Ähnlich sieht es in den anderen Einrichtungen des Verbundes – Maria Goretti, Ludgerus und Marien – aus: Auch hier sind nur etwa ein Drittel der Kinder anwesend. „Das ist eine Herausforderung für alle. Aber es läuft gut“, stellt Winking fest.

Von Jürgen Schroer