Auch Wagenbauer im Corona-Blues

Und dabei hatte es durchaus nicht an närrischen Ideen gemangelt. Und Corona stand dabei zwangsläufig an der Spitze der Themenlisten. Aber zumindest auf dem Papier, sozusagen als „karnevalistische Trotzreaktion“, nahm nun ein mögliches Thema doch noch Gestalt an. In Anlehnung an einen Düsseldorfer Mottowagen aus dem vergangenen Jahr zeigt der vom Ex-Präsidenten Hubert Effkemann konzipierte Wagenentwurf der Nachbarschaft „Neuer Ring“ eindeutig, was man hier vom leidigen Corona-Virus hält.

Und die Narrenschar hofft nun inbrünstig, dass zumindest in 2022 wieder das närrische Spektakel im „Herz vom Münsterland“ wie in den Jahren zuvor über die Bühne oder die Straßen gehen kann. Möglicherweise kommt der diesmal noch „ungebaute“ Wagen in leicht abgewandelter Form dann ja doch zur Ausführung!?

Aber bis dahin heißt es eben – Abstand halten, (Schutz)masken auf und den Frohsinn nicht ganz verlieren… Und genau deshalb wurde in dieser Woche jedes Mitglied der Nachbarschaft vom Vorstand mit einem närrischen Erste-Hilfe-Set ausgestattet, sozusagen als kleines Trostpflaster für die vielen entgangenen Vergnügungen in der Fünften Jahreszeit. Gescher Helau!