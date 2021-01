Gescher. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Gescher die Heckscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Das Fahrzeug hatte in einer Parkbucht an der Straße „An den Bachgärten“ gestanden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Inneren entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung