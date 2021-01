Wehr befreit eingeklemmten Fahrer

Gescher (ffg). Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Gescher zu einem Verkehrsunfall auf die A 31 gerufen. Dort war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dann im Graben mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aufgrund des Unfalls ereignete sich nachfolgend noch ein Auffahrunfall, bei dem eine Person und ein Hund leicht verletzt wurden. Foto: Feuerwehr Gescher

Von Allgemeine Zeitung