Mini-Umzug mit Tigerente am Bacchussamstag

Am Karnevalswochenende zu Hause sitzen? Nicht mit uns, dachten sich die Ex-Prinzen Michael Beuker (2016, r.) und Sven Woltering (2017) und zogen am Bacchussamstag mit einem bunten Handwagen durch die Stadt. Das Motiv Tigerente ist dem närrischen Suchspiel gewidmet, das der Stammtisch von Prinzessin Marion auf die Beine gestellt hat. Ganz coronakonform machte sich das Duo auf die Suche nach Weingott Bacchus (der seit einem Jahr verschwunden ist) und nahm dabei indirekt die Altprinzen mit. Denn an jedem karnevalistischen Anlaufpunkt (hier an den Wurstaufholern) wurde ein Foto gemacht und in die entsprechende WhatsApp-Gruppe gestellt. Manches fröhliche „Gescher Helau“ begleitete diese Mini-Umzug. Foto: js

Von Allgemeine Zeitung