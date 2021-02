Viele Wege führen zur Anmeldung

Gescher. Die Halbjahreszeugnisse wurden, zum Teil auf ungewöhnlichen Wegen, ausgegeben und spätestens jetzt stellen sich viele Kinder und Eltern die Frage, wie die Schullaufbahn nach der 4. Klasse weitergeht. Die Möglichkeit, sich auf Infoabenden und bei Tagen der offenen Tür über die in Frage kommenden Schulen zu informieren, bestand in diesem Schuljahr nicht in der gewohnten Form. Die Gesamtschule Gescher macht für interessierte Eltern und Kinder verschiedene Informationsangebote. So gibt es seit Dezember einen digitalen Schulrundgang auf der Homepage der Gesamtschule. Schüler und Lehrer stellen hier in vielen Videoclips Angebote der Schule vor.

Von Allgemeine Zeitung