Zwar ließen Schneeverwehungen das Freiräumen der Gehwege zu einer Sisyphosarbeit werden, wie auch Matthias Korf am Alfersesch feststellen musste. Doch auf der anderen Seite sorgte die Witterung auch für Winterfreuden. So ließen es sich (v.l.) Lena (2), Ella (9) und Anton (7) nicht nehmen, mit ihren Schlitten auf dem Spielplatz Rodelberg eine Abfahrt zu wagen. Erfreulich auch die Lage für die Freiwillige Feuerwehr: „Wir sind völlig entspannt und zurzeit noch einsatzfrei“, berichtete Stadtbrandinspektor Christian Nolte am späten Sonntagnachmittag. Die Einsatzbereitschaft sei jederzeit gewährleistet. Nolte appelliert jedoch an die Bürger, beim Schneeschieben Hydranten möglichst freizuhalten und auf Schneelasten zu achten, die von den Dächern herunterkommen können.