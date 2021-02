Müllabfuhr nur eingeschränkt möglich

Gescher. Die Firma Stenau GmbH weist darauf hin, dass es in dieser Woche aufgrund des extremen Winterwetters zu Problemen bei der Abfuhr der Müllgefäße kommen kann. Nach Möglichkeit sollten die Gefäße an die Straßen gestellt werden, die die Müllfahrzeuge erreichen können. Sollten die Gefäße in dieser Woche nicht geleert werden können, dürfen bei der nächsten Abfuhr Säcke neben die jeweiligen Gefäße gestellt werden, die dann von der Firma Stenau entsorgt werden.

Von Allgemeine Zeitung