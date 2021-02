Feuerwehr befreit Dach von Schneelast - Stall eingestürzt

Nach dem vergleichsweise ruhigen Wochenende fordert der ungewöhnlich starke Schneefall in Gescher doch Tribut. Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 9.20 Uhr zu einem Hof in Estern alarmiert. Dort war aufgrund der Schneelast das Dach eines Stallgebäudes eingestürzt. Ein weiteres Dach drohte einzustürzen, berichtet die Feuerwehr. Daraufhin wurde die betroffene Dachfläche mit Hilfe des Teleskopmastes von den tonnenschweren Schneemengen befreit. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die drei ausgerückten Feuerwehrmänner beendet. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung