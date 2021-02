Stalldach bricht unter Schneelast ein

„Wir geben unser Bestes“, sagte Bauhofleiter Ralf Jürgens. Seit Samstag 19 Uhr seien 30 Bauhofmitarbeiter im Zwei-Schicht-System im Dauereinsatz. Zwölf Fahrzeuge würden bei der Bekämpfung von Schnee und Eis eingesetzt, unterstützt durch Trecker eines Landwirtes mit Schneeschildern. Dennoch: „Die Straßen befinden sich nicht in einem Zustand, wie wir ihn gerne hätten“, sagte Jürgens. Obwohl Personal und Maschinen rund um die Uhr im Einsatz seien, „kommen wir nicht hinterher“. Besonders die Schneeverwehungen seien problematisch. Aber so sehe es zurzeit in der gesamten Region aus. Nach den gestrigen Schneefällen bleibe es zwar vorerst trocken, dafür aber bitterkalt. Bis zu minus 15 Grad seien vorhergesagt. Bei diesem strengen Frost werde nicht mehr gestreut, weil das Salzgemisch seine Wirkung verliere. Jürgens: „Dann beschränken wir uns aufs Schieben.“

Viele Anrufe erreichen den Bauhof mit der Bitte, auch Wohnstraßen zu räumen, weil Anlieger mit ihren Autos in den Schneemassen feststecken. „Das ist zurzeit nicht möglich“, bedauert Jürgens. Absoluten Vorrang hätten die Hauptstraßen im Stadtgebiet, bis sich die Situation entspannt habe.

Auch an vielen anderen Stellen macht sich die Extremwetterlage bemerkbar. Die A 31-Anschlussstelle Gescher/Coesfeld ist aufgrund von Schneeglätte in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Nach Auskunft der Autobahnpolizei Münster wird diese Sperrung bis Mittwoch (10. 2.) um 12 Uhr beibehalten. Busse fahren nicht, die Westfalen Bus GmbH hat den Betrieb bis heute Mittag eingestellt. Auch die Müllabfuhr in Gescher ist nur mit Einschränkungen möglich. Hochbetrieb herrschte dagegen gestern am Rodelberg: Dort genossen viele Kinder die schönen Seiten des Winters.