Landwirte räumen Nebenstraßen

Gescher. Noch immer behindern Schneemassen die Mobilität der Menschen. Nachdem der Bauhof die Hauptstraßen in Gescher wieder befahrbar gemacht hat, waren es vielerorts im Stadtgebiet auch heimische Landwirte, die mit ihren Fahrzeugen geholfen haben, den Schnee in den Nebenstraßen zu beseitigen. So hat Heinz Lanfer im Bereich Paul-Keller-Straße und Feldkamp mit Hilfe seines Merlo-Teleskopladers dafür gesorgt, dass dieses Quartier wieder passierbar ist. Damit können Anwohner, Besucher und unter anderem auch Pflegedienste und Müllfahrzeuge diese Nebenstraßen wieder erreichen. Viele Gescheraner sind dankbar für diese Unterstützung. „Wir helfen gerne“, sagt Lanfer, der zweiter Vorsitzender des LOV Gescher ist und in Tungerloh-Pröbsting einen Schweinemastbetrieb führt. Ihm und seinen Kollegen sei das gute Miteinander von Stadt- und Landbevölkerung sehr wichtig.

Von Allgemeine Zeitung