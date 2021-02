„Versendete Masken können bedenkenlos eingesetzt werden“

Gescher. In der vergangenen Woche wurden durch die Mitarbeiter des Jobcenters der Glockenstadt insgesamt 2300 Masken an die bedürftigen Einwohner aus Gescher und Hochmoor versendet. Hinsichtlich der Qualität der verschickten Masken sind offensichtlich Irritationen aufgetaucht. Hierzu äußert sich Barbara Thien aus dem Fachdienst Soziales wie folgt: „Für alle Masken liegen dem Kreis Borken Bescheinigungen der Bezirksregierung Düsseldorf vor, die vom Land mit der Prüfung des Materials beauftragt worden ist. Danach dürfen die Masken für den Zeitraum der derzeitigen epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum Infektionsschutz verwendet werden.“ Die Masken wurden der Stadt teilweise in größeren Gebinden geliefert. Bei der Entnahme aus diesen Gebinden und der Versendung seien selbstverständlich alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten worden. Alle Helferinnen und Helfer, die die Verpackung für die einzelnen Empfänger vorgenommen haben, trugen hierbei einen FFP2-Mundschutz und medizinische Einmal-Handschuhe. Wer aus finanziellen Gründen ebenfalls Bedarf hat und bisher noch keine Zustellung von der Stadtverwaltung erhalten hat, kann sich über die städtische Corona-Hotline 02542/60400 melden.

Von Allgemeine Zeitung