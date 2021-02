Gescher will Fairtrade-Stadt werden

„Fairer Handel und fair gehandelte Waren bedeuten bessere soziale Bedingungen im Anbau und die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Anbauregionen. Fairer Handel bedeutet Gerechtigkeit, Respekt der Menschenrechte, Bildung für Kinder statt Kinderarbeit“, begründet die Gescheranerin ihren Vorschlag. Sie möchte, dass die Stadt Gescher mit gutem Beispiel vorangeht und findet Unterstützung bei der Verwaltung.

Um als Fairtrade-Stadt anerkannt zu werden, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählt der Einsatz von fair gehandelten Produkten in der Stadtverwaltung. Vorgeschlagen wird, künftig bei allen städtischen Veranstaltungen fair gehandelten Kaffee auszuschenken und ein weiteres Produkt aus fairem Handel anzubieten.

Das ist aber längst nicht alles: In Gescher muss eine Steuerungsgruppe gebildet werden, die auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt und auch nach der Anerkennung die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft sollen ihr angehören. Die Aufgabe dieser Gruppe: „Sie ist die treibende Kraft hinter dem Engagement, vernetzt die Akteure innerhalb der Kommune und fördert den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Für den Bereich Politik/Verwaltung soll der künftige Klimaschutzmanager in die Steuerungsgruppe entsandt werden, aus dem Bereich Wirtschaft hat Sabrina Dankelmann ihre Mitwirkung zugesagt.

Aus der Einwohnerzahl wird abgeleitet, wie viele lokale Geschäfte sich beteiligen müssen, um als Fairtrade-Stadt auftreten zu können. Demnach müssen in Gescher vier Geschäfte und zwei Gastronomiebetriebe fair gehandelte Produkte anbieten oder verarbeiten. Aufgabe der Steuerungsgruppe wird es sein, den Sachstand zu recherchieren und diese Aktionspartner vor Ort zu gewinnen.

Auch Bildungsarbeit zählt zum Anforderungsprofil einer Fairtrade-Stadt. Nach dem Einwohnerschlüssel müssen hier jeweils eine Schule, ein Verein und eine Kirchen-/Glaubensgemeinde in das Engagement für den fairen Handel eingebunden sein. Last not least obliegt es der künftigen Steuerungsgruppe, regelmäßig Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und über die Aktivitäten rund um den fairen Handel zu informieren.