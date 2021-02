„Campende sind mehr als nur Gäste“

Als Einzelkind sei ihr lange bewusst gewesen, dass sie einmal von ihrem Vater gefragt werden könnte, ob sie den Park übernehmen wolle. „Bereits als Teenager hat mich dieses Thema beschäftigt“, erinnert sich Anna-Maria Brinkmann.

Im vergangenen Jahr, das durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei, habe auch ihre Pläne beeinflusst. „Immerhin ist der Betrieb bereits seit 1498 im Familienbesitz, damals noch als landwirtschaftliche Hofstelle unter dem anders geschriebenen Namen Brinckmann, und ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt die junge Frau, die ein Studium der Wirtschaftspsychologie in Köln und Osnabrück absolviert hat.

Camping bedeutet für Anna-Maria Brinkmann Vielfalt, Nachhaltigkeit und Bodenständigkeit. Vor diesem Hintergrund möchte die neue Inhaberin den Wochenendpark im Sinne ihres Vaters weiterführen, der 1969 die ersten Gäste in Harwick willkommen geheißen hat.

Seitdem hat sich viel auf der Anlage getan, und Anna-Maria Brinkmann war in all den Jahren immer dabei. Als Kind war der Wochenendpark für sie ein einziger großer Spielplatz. Sie hat hier Freundschaften mit den Kindern der Camper geschlossen.

„Die Campenden sind bei uns mehr als nur Gäste. Wir möchten ihnen ein Plätzchen bieten, fernab von ihrem Alltag, nahe dran an der Natur, neuen Bekanntschaften und dem Münsterland. Kein Luxus, sondern Liebe und Leidenschaft“, sagt Anna-Maria Brinkmann. Die rund 230 Stellplätze auf dem sechs Hektar großen Gelände seien nicht das Produkt eines Businessplans, sondern der Liebe zur Heimat, zum Münsterland.

Die neue Chefin betont: „Uns ist es wichtig, Tieren und Pflanzen Raum zu lassen, die Bodenqualität zu erhalten, Ressourcen langfristig einzusetzen – auch wenn die ein oder andere Baustelle dadurch länger dauert.“

Anna-Maria Brinkmann ist durch ihr Studium und ihre vielfältigen praktischen Erfahrungen im Wochenendpark bestens vorbereitet auf ihre neue Aufgabe.

Die Vielfalt der anfallenden Tätigkeiten hat ihr Vater einmal treffend damit beschrieben, dass er Bauhofchef, Buchhalter, Stadtwerke-Boss und Bürgermeister einer eigenen kleinen Gemeinde sei.

Anna-Maria räumt ein: „Man braucht Mut.“ Dabei fügt sie schnell hinzu: „Ich stehe aber nicht allein davor.“ Ihr Vater habe sich noch nicht gänzlich in den Ruhestand verabschiedet, obwohl er es genieße, ein Stückchen loszulassen. Außerdem stehe ihr auch ihr Freund, der Elektroingenieur ist, zur Seite.

„Letztlich hat mir Corona in die Karten gespielt“, sagt Anna-Maria Brinkmann. Denn wegen des Lockdowns habe sie viel Zeit zu Hause verbracht. So sei der Entschluss, neue Inhaberin von Brinkmann’s Hof zu werden, schneller gereift als gedacht. Anfänglich habe es nämlich auch die Überlegung gegeben, einen Verwalter einzusetzen.

Anna-Maria Brinkmann hat viele Pläne für die Zukunft, in der privates und berufliches Leben eng miteinander verwoben sind.

Sie habe das große Glück, dass ihr Freund voll hinter ihrer Entscheidung stehe und sie auch bei ihrer Arbeit unterstütze. Den Park möchte sie auf jeden Fall so weiterentwickeln und auch erweitern, dass die Campenden dort weiterhin Erholung vom Alltag genießen können.

Während früher viele Gäste aus dem Ruhrgebiet angereist seien, habe sich gezeigt, dass heute auch viele Anfragen aus der näheren Umgebung kommen. „Die Leute möchten einfach aus dem Alltagstrott raus. Wobei sie dazu einfach einen Tapetenwechsel suchen und eine kurze Anfahrt dem Klimaschutz und Arbeitsleben gerecht wird“, sagt die neue Chefin.

Sie hofft, dass Corona in diesem Jahr nicht das bestimmende Thema sein wird. Aktuell sind private Übernachtungen nämlich im Lockdown noch untersagt. Dauercamper dürfen allerdings weiterhin ihre Parzellen nutzen, natürlich unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung.