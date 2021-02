Das Licht geht wieder an

Friseursalons bereiten sich auf Wiedereröffnung am 1. März vor

Gescher. Das Telefon steht nicht still bei den Friseursalons. Die Kunden wollen sich alle einen Termin sichern. Denn am 1. März dürfen die Salons nach fast elf Wochen wieder öffnen. Der Bedarf sei unglaublich groß, hat auch Friseurmeisterin Sabrina Nikolayczik, Inhaberin des Haarstudios Schlüter, festgestellt. „Die Erleichterung ist auch bei uns groß“, betont sie. Denn dieser zweite Lockdown in der Corona-Pandemie habe für die Friseursalons wesentlich länger gedauert.