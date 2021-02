Vier Autos mutwillig beschädigt

Gescher. Abgebrochene Scheibenwischer, abgetretene Außenspiegel: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gescher mehrere Autos an verschiedenen Standorten mutwillig beschädigt. Zielscheibe der Gewalt waren nach Angaben der Polizei insgesamt vier Fahrzeuge: In der Straße „Neuer Weg“ brachen die Täter an zwei Wagen die Arme jeweils eines Scheibenwischers ab. Am Rosenweg fehlte am Sonntagmorgen der Außenspiegel eines Autos, das dort abgestellt war. Ebenfalls gegen einen Außenspiegel richtete sich die Gewalt, die die Täter in der Hofstraße an einem Pkw ausübten. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise: Wer in der Nacht zum Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben machen kann, sollte sich umgehend an das Kriminalkommissariat in Ahaus wenden. Die zuständigen Beamten sind unter Telefon 02561/9260 zu erreichen.

Von Allgemeine Zeitung