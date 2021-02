Mehrausgaben von 210 000 Euro

Gescher. Eine wahre Fleißarbeit leistete der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend: Über drei Stunden lang befasste sich das Gremium mit 50 Einzelanträgen zum Haushalt. Vieles davon wurde beschlossen, einiges abgelehnt. In Summe führen die Änderungsanträge der Fraktionen zu Mehrausgaben von etwa 210 000 Euro, unter anderem für Wirtschaftswege, E-Mobilität, Schulhöfe, Gehwegsanierungen und Dorfentwicklung Hochmoor, anderes wurde mit einem Prüfauftrag an die Verwaltung versehen. Eine Senkung der Grundsteuer B, wie von der UWG gefordert, erfolgt nicht. Unter dem Strich erhöht sich das prognostizierte Jahresergebnis für den Haushalt 2021 auf minus 834 000 Euro, so Kämmerer Christian Hübers. Auf eine Probeabstimmung wurde verzichtet, die Etat-Verabschiedung ist für die Ratssitzung am Mittwoch (24. 2.) geplant.

Von Jürgen Schroer