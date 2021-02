„Natürlich anders“ hat ausgedient

Noch Kortüms Vorgänger Thomas Kerkhoff hatte das Projekt angestoßen und die örtliche Agentur ITM Design mit der Logo- und Markenentwicklung beauftragt. Die neue Stadtspitze unterstützt das Anliegen: „Wir brauchen einen einheitlichen Auftritt, der das verkörpert, was unsere Stadt ausmacht und alle Bürger anspricht“, sagt Bürgermeisterin Anne Kortüm. Erste Reaktionen auf die Ankündigung, sich von „Natürlich anders“ zu verabschieden, seien überwiegend positiv ausgefallen. Das neue Design soll überall dort auftauchen, wo Stadt und Stadtmarketing in Erscheinung treten: auf Briefbögen, Formularen und Veranstaltungsplakaten, in Flyern und Broschüren, aber auch im Internet. Die Homepage der Stadt Gescher, so stellt Kortüm sich das vor, solle mit dem neuen Design optisch ansprechender und zugleich aktueller und informativer werden.

Bei der Entwicklung des Außenauftritts sollen die Gescheraner mitreden. Sie sind aufgerufen, ihre Stadt zu beschreiben: Gescher ist für mich... Gescher ist besonders, weil... In Gescher fühle ich mich... Auf grünen Postkarten, die bis Ende März im Rathaus-Briefkasten landen sollten, können die Bürger diese Halbsätze vollenden und ihre Stadt so kurz und knapp beschreiben. „Am besten spontan ausfüllen, nicht lange nachdenken“, empfiehlt Este Beigeordnete Kerstin Uphues. Auf den Wochenmärkten am 4., 11., 18. und 25. März jeweils von 10 bis 12 Uhr werden Kortüm, Uphues und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay diese Postkarten verteilen und erklären, worum es geht. In Hochmoor findet diese Aktion voraussichtlich an zwei Samstagen (6. 3. und 20. 3.) statt, und zwar vor der Bäckerei Mensing. Die Postkarten werden außerdem an vielen öffentlichen Stellen in Gescher und Hochmoor ausgelegt. Parallel können Interessierte über die Seite gescher-ist.de an der Befragung teilnehmen.

Nach der Auswertung der Befragung sollen in einem Workshop mit verschiedenen Beteiligten zentrale Eigenschaften und Facetten der „Marke Gescher“ herausgearbeitet werden. Im Spätsommer dürften vom ITM-Team konkrete Vorschläge auf den Tisch kommen und in den politischen Gremien beraten werden. Ob sich ein pfiffiger Slogan findet? „Ich bin gespannt“, sagt Kortüm. Vielleicht stelle sich auch heraus, dass es bei einem schlichten „Glockenstadt Gescher“ bleibe – ohne Zusatz. Bis zum Jahresende, so die geplante Zeitschiene, sollte das neue Logo feststehen.