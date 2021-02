111 Kinder wechseln zur Gesamtschule

Gescher. „Wir freuen uns, dass wir alle angemeldeten Kinder aufnehmen können und bedanken uns bei den Eltern für das Vertrauen in die Arbeit unserer Schule“, so bilanziert Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis die Anmeldewoche an der Gesamtschule Gescher. 111 Schülerinnen und Schüler aus Gescher und den umliegenden Orten werden nach den Sommerferien die Gesamtschule besuchen. Diese Zahl bedeute eine deutliche Steigung im Vergleich zum letzten Schuljahr. Es werden im zukünftigen fünften Jahrgang wieder vier Klassen gebildet. Sehr gut angenommen worden seien die Angebote der Schulhomepage. Da der Tag der offenen Tür und Informationsabende nicht stattfinden konnten, hatte die Schule viele Informationen und Filme mittels einem Padlet auf ihre Homepage gestellt.

Von Allgemeine Zeitung