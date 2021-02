Gescher. Akut mit dem Corona-Virus infiziert sind in Gescher aktuell (Stand: Sonntagmittag) 23 Personen, vier weniger als tags zuvor. Insgesamt hat es in der Glockenstadt bisher 486 Infizierte gegeben. Davon gelten 453 Menschen als gesundet, sechs mehr als am Vortag. Zehn Gescheraner sind in Verbindung mit Covid 19 gestorben. Im Kreis Borken sind zurzeit 463 Menschen akut infiziert.

