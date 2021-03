Frau weicht einem Tier aus

Gescher. Leichte Verletzungen hat sich eine Coesfelderin (18) am Montagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 525 zugezogen. Sie war von Südlohn nach Coesfeld unterwegs, als sie einem Tier auf der Fahrbahn habe ausweichen müssen, wie sie selbst angab. Die Frau geriet nach rechts von der Straße und driftete dann nach links über die Gegenfahrbahn. Auf dem Dach liegend endete die Fahrt im Straßengraben. Selbstständig befreite sie sich aus dem stark beschädigten Auto. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Auch die Böschung sowie Leitpfosten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 9500 Euro geschätzt.

Von Allgemeine Zeitung