Erleichterung bei der Grabpflege

Die Aufstellung der Pfandstationen sei ein weiterer Mosaikstein in dem laufenden Projekt zur Aufwertung der städtischen Friedhöfe, das die Bürgerstiftung gerne mit der Anschaffung der Stationen unterstütze, sagte der Vorsitzende der Stiftung, Thomas Rudde. 2366 Euro stellt die Bürgerstiftung für insgesamt vier Pfandstationen (drei in Gescher, eine in Hochmoor) zur Verfügung. Für die Pflasterung, Befestigung und Aufstellung der Anlagen haben die Friedhofsmitarbeiter gesorgt - seit Dienstag ist alles fertig. Die Standorte für die Stationen befinden sich auf dem Friedhof in Gescher oberhalb der Trauerhalle, am Eingang Jägerweg sowie im hinteren Teil der Anlage zum Berkeltal. Im Ortsteil Hochmoor wurde die Pfandstation am Friedhofseingang platziert.

Die Pfandstationen sind mit Münzschlössern versehen. Wer eine Schubkarre aushängen will, muss ein Zwei-Euro-Stück einwerfen. „Das Geld bekommen Nutzer natürlich zurück“, erläutert Claudia Hisker, die Produktverantwortliche im Rathaus für die Friedhöfe. Das funktioniere so wie beim Einkauf im Supermarkt…