Wischarm abgebrochen und Emblem gestohlen

Gescher. Am Mühlengrund haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Scheibenwischer an einem schwarzen Peugeot abgebrochen und mitgenommen. Außerdem haben Täter das Emblem eines grauen Audis von der Heckklappe abgelöst und gestohlen. Zu dieser Tat an der Bodelschwinghstraße kam es zwischen Freitag und Dienstag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung