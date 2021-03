Gescher. „Mit anderen Augen sehen“ lautet der Titel einer kleinen Ausstellung, die seit einigen Tagen in dem Ladenleerstand der ehemaligen Fleischerei Franz Brands an der Hauptstraße zu sehen ist. Die Facettenaugen, mit denen Honigbienen und fast alle Insektenarten ihre Umgebung sehen, werden darin in anschaulicher Weise mit vielen Bildern und kurzen Texten dargestellt.

Von Allgemeine Zeitung