„Wir sehen Lichtstreifen am Horizont“

Doch das hält die Reisewilligen nicht davon ab, bereits neue Urlaubspläne zu schmieden. Darüber sind Annette Dülker vom Reisebüro Holiday Land Glockenstadt-Reisen und Rita Lanfer vom Reisebüro „Ihre Urlaubsplaner“ sehr froh.

„Wir begleiten unsere Kunden bis zum Abflug“, sagt Annette Dülker und ist sich sicher, dass die Reisewilligen großes Vertrauen haben. Denn das Verreisen sei in diesen Corona-Zeiten alles andere als einfach. Der Anspruch von Annette Dülker und ihrem Team ist es, die Reisewilligen bestens auf ihren Urlaub vorzubereiten.

„Wir empfehlen vor allem Flugreisen zu den Balearen oder kanarischen Inseln“, sagt Annette Dülker.

Für Gran Canaria, Lanzarote & Co. sei ein PCR-Test vor der Einreise notwendig. Auf den Inseln vor der Westküste Afrikas würden in den Hotelanlagen die Hygiene-Konzepte hervorragend funktionieren. „Die Gäste können den Urlaub dort richtig genießen“, räumt Annette Dülker mögliche Ängste vor einer Infektion mit dem Corona-Virus aus. Kurz vor der Rückreise erfolge der Corona-Test bereits in der Hotelanlage.

Auch Mallorca sei ein beliebtes Reiseziel. Dort liege die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 22 und 30, weit niedriger als in Deutschland. Dennoch müssten die Urlauber nach der Rückkehr eine Quarantäne von zehn Tagen einhalten. Das wiederum halte leider etliche Menschen vom Verreisen ab. Aktuell würden vor allem Rentner, selbstständige Unternehmer sowie Menschen, die längerfristig im Homeoffice arbeiten, Urlaubsreisen buchen. Andere müssten gegebenenfalls unbezahlten Sonderurlaub nehmen, um nach der Reise in Quarantäne gehen zu können.

„Diejenigen Reisewilligen, die bereits geimpft worden sind, sind aktuell besonders reisefreudig“, weiß Annette Dülker zu berichten. Aber auch durch die Impfung lasse sich die Quarantäne nicht umgehen.

Bestimmte Regionen von Kroatien seien aktuell von der Bundesregierung nicht als Risikogebiete eingestuft. „Aber solche Ringeltauben sind selten“, bedauert Annette Dülker.

Aktuell könne man besser ins Ausland verreisen, als Urlaub in Deutschland zu machen. Denn dort gilt noch immer das Beherbergungsverbot. Annette Dülker rät Reisewilligen trotzdem dazu, bereits jetzt Reisen mit Zielen in Deutschland oder im Ausland zu buchen.

Das Preisgefüge werde sich massiv verändern, wenn die Nachfrage später sehr hoch sei, blickt Annette Dülker in die Zukunft. Die Kunden würden bei der Buchung kein Risiko eingehen, weil sie zwei Wochen vor Reiseantritt stornieren oder umbuchen könnten, ohne dass Kosten für die Reisenden anfallen würden.

Das bestätigt auch Rita Lanfer vom Reisebüro „Ihre Urlaubsplaner“. Die Reiseveranstalter würden sogenannte Flexoptionen anbieten, was für den Kunden große Sicherheit bedeuten würde. In der Vergangenheit sei es ohnehin oft der Fall gewesen, dass nicht die Kunden, sondern die Reiseveranstalter vor dem Hintergrund der Vorgaben in der Corona-Pandemie von sich aus bestimmte Reisen abgesagt hätten. In jedem Fall würde Rita Lanfer den Kunden empfehlen, Pauschalangebote zu nutzen.

Inzwischen hat sie wie alle anderen Reisebüros auch wieder die Möglichkeit, die Kunden persönlich in den Geschäftsräumen zu beraten. Und die Reisewilligen würden die individuelle Beratung sehr schätzen. Denn der bürokratische Dschungel könne auf diese Weise besser durchquert werden. Sowohl bei der Einreise in ein bestimmtes Land als auch bei der Rückkehr würden unterschiedliche Regelungen greifen. Das sei auch davon abhängig, zu welchem der drei von der Bundesregierung festgelegten Gruppen von Risikogebieten (siehe Kasten unten) ein Urlaubsland gehöre.

„Reisen ist kompliziert, aber wir sehen einen Lichtstreifen am Horizont“, sagt Rita Lanfer mit Blick auf den nächsten Corona-Gipfel am 22. März. Bei dem nächsten Bund-Länder-Treffen soll es neben der Gastronomie auch um die Tourismus- sowie um die Veranstaltungsbranche gehen.